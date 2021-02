Il virus arriva in Valnerina: positivi i sindaci di Montefranco e Polino

TERNI Il virus Covid -19 è arrivato anche in Valnerina. In totale 17 le persone che risultano positive, precisamente 10 nel piccolo comune di Polino, compreso il primo cittadino Remigio Venanzi e 7 in quello di Montefranco, anche in questo caso la sindaca Rachele Taccalozzi. Nel primo caso sono stati contagiati anche due anziani, uno dei quali, una donna di 93 anni è ricoverata all’ospedale di Terni, l’uomo, di 85 anni, invece, viene curato a casa dal medico di famiglia. Nel comune più piccolo della provincia, tutti i casi sono sintomatici lievi: qualche colpo di tosse, un po’ di dolore alle gambe e tanta spossatezza. Immediato il tampone da parte dei medici dell’Uls che hanno allargato l’esame anche a coloro che in qualche modo erano stati in contatto con i positivi, fortunatamente, quest’ultimi tutti negativi, anche se, adesso Polino, diventa un caso da tenere sotto controllo in considerazione che si tratta di persone che abitano nel borgo. Sette, invece, le persone che hanno contratto il virus a Montefranco: cinque appartengono allo stesso nucleo famigliare mentre gli altri due ad altri nuclei. Tutti i contatti sono stati tracciati e sono state prese le precauzioni del caso. «La tempestività dell’intervento- spiega la sindaca Taccalozzi- ha circoscritto la diffusione del virus».

APPROFONDIMENTI IL SANTO PATRONO «A San Valentino l' atto d’amore è rispettare... CORONAVIRUS Terni, in via Bramante la vaccinazione per gli over 80 da... CORONAVIRUS Orvieto, le vaccinazioni si faranno in ospedale: pronti gli ambulatori CORONAVIRUS Via alle vaccinazioni over 80, a Orvieto si faranno in ospedale

All’inizio della pandemia sembrava che gli abitanti della Valnerina non conoscessero il covid – 19. Nelle ultime settimane, invece, il virus è tornato prepotentemente alla ribalta sia Montefranco che a Polino. Come dicevamo il paese di Polino con i suoi 800 metri di altitudine diventa un caso.

Fino a qualche tempo fa sembrava il posto più sicuro del mondo con pochissima gente, tutti si conoscono, ma il coronavirus è subdolo è “attacca” quanto meno te l’aspetti.

Cosi Remigio Venanzi, come la sua collega, è risultato positivo al tampone. Ironia della sorte proprio a lui che da sempre predica ai suoi paesani di stare attenti, di mantenere le distanze, facendo ordinanze di divieto di assembramento. «Qualche giorno fa- racconta il primo cittadino- ho avvertito il naso chiuso con l’apparato uditivo che non era lo stesso. Poi qualche colpo di tosse, niente febbre. Ma non è stato questo il motivo per cui ho deciso di fare il tampone. Per me – spiega- era un controllo di routine per stare tranquillo. Poi, invece, la sorpresa: tampone positivo». Ha idea sindaco di chi l’ha contagiato? «Una mezza idea ce l’ho – racconta- probabilmente nel corso di un incontro avuto in comune con un professionista, pur mantenendo il distanziamento e, ovviamente, la mascherina». Ed adesso Remigio è chiuso nella sua casa in quarantena. «Proprio così - riprende a raccontare- sono nella camera da letto. I miei, tra l’altro mio padre ha 93 anni ma è negativo al Covid, come l’intera mia famiglia, lasciano da mangiare fuori dalla porta della camera. Sono praticamente isolato, come giusto che sia». Remigio Venanzi lancia un appello: «Fate attenzione, il virus non guarda in faccia a nessuno». E continua: «Abbiamo avuto subito l’apporto degli specialisti dell’Uls che da mesi si trovano in prima linea per la lotta al virus. Tutte le persone che sono state contagiate non avevano fatto ancora il vaccino».

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA