Terni, Valerio Lundini sul palco dell'anfiteatro Fausto, sold-out già da due mesi

Sabato 21 Agosto 2021, 17:36

TERNI- Sbarca all'anfiteatro Fausto la tanto attesa tappa del tour di Valerio Lundini "Il mansplaining spiegato a mia figlia", che vedrà il comico e presentatore romano cimentarsi in sketch improbabili, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali.

L'appuntamento è alle 21 e 30 di sabato 21 agosto. Impossibile trovare un posto per assistere allo spettacolo, sold-out ormai da metà giugno. Per i fan è un'occasione per incontrare dal vivo Lundini, indiscusso personaggio dell'anno grazie al programma "Una pezza di Lundini" in onda su Rai2 e punto di riferimento dei giovani che hanno iniziato ad amarlo sui social.

L'evento è inserito nel programma "Baravai 2021", la rassegna estiva gestita da un team di giovani che ha valorizzato uno degli spazi più suggestivi della cultura ternana, con una serie di eventi da non perdere.

Tra questi la serata con l'autore e regista ternano, Francesco Lancia, che il primo settembre torna nella sua città con i suoi "Bugiardini".