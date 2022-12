Terni, Valentina Porfidi è al nuova segretaria provinciale della Fp Cgil

Valentina Porfidi, è la nuova segretaria generale della Fp Cgil provinciale di Terni, il sindacato che organizza lavoratrici e lavoratori dei servizi pubblici e della cooperazione sociale. L’elezione è avvenuta al termine dei lavori congressuali del sindacato, che si sono svolti oggi, 14 dicembre 2022, presso l’hotel Michelangelo di Terni, e che sono stati aperti dalla relazione di Giorgio Lucci, segretario uscente, che ha guidato la categoria negli ultimi 8 anni.

A Lucci è andato il ringraziamento di tutta l’organizzazione per il lavoro svolto e i risultati conseguiti. Ai lavori congressuali erano presenti e sono intervenuti Tatiana Cazzaniga, segretaria generale della Fp Cgil regionale, Gianni Fiorucci, per la Cgil dell’Umbria, e Massimiliano Prestini della Fp Cgil nazionale. Al termine del dibattito è stata eletta la nuova assemblea generale della Fp Cgil di Terni che a sua volta ha poi votato Valentina Porfidi come segretaria generale, all’unanimità.





Porfidi, 38 anni, di Terni, lavoratrice della cooperazione sociale e già componente della segreteria provinciale della Camera del Lavoro e della stessa Fp Cgil, ha rimarcato nel suo intervento la necessità di un impegno straordinario per il miglioramento dei servizi pubblici e delle prestazioni offerte ai cittadini sul territorio: «Miglioramento che non può che passare da un piano straordinario di assunzioni in tutti i comparti del lavoro pubblico, dalla sanità, agli enti dello Stato, agli enti locali - ha spiegato la neo segretaria - il dialogo, l'ascolto e il confronto saranno le linee guida della nuova segreteria che si comporrà nei prossimi mesi».