Terni, Urta quattro auto in sosta e scappa ma perde la targa: Rintracciato dai carabinieri

TERNI - Ha perso il controllo dell'auto e ha urtato altri quattro veicoli in sosta in via Prati danneggiandoli. Invece di fermarsi si è dato alla fuga con direzione verso via Aleardi.

Un residente, svegliato nella notte dal forte rumore, ha chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto per le indagini. Poco dopo il l'uomo ricontattava i militari riferendo che, a causa della collisione, il veicolo fuggito aveva perso la targa anteriore. Sul posto i carabinieri che, a seguito degli accertamenti e dopo aver rintracciato auto e guidatore ternano che era fuggito, lo hanno accompagnato sul luogo dell’incidente per lo scambio dei dati ai fini assicurativi.