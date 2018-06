TERNI Nel pomeriggio è stato visto precipitare dai piani alti (quarto, quinto o sesto) del corpo centrale dell’ospedale di Terni, sul cortile lato sud ovest, un uomo di 73 anni che nell'impatto è morto sul colpo. L’uomo, che non risulta essere un paziente ricoverato, aveva con sé un borsello in cui è stata rinvenuta una lettera in cui annunciava di essere malato. Al momento sono ancora in corso le indagini da parte della polizia scientifica. Lo comunica in una nota ufficiale l'ospedale.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:46



