Terni, L’unione ciechi aderisce alla settimana mondiale del glaucoma

TERNI - La sezione di Terni dell’Uici, l’unione italiana ciechi e ipovedenti, aderisce alla settimana mondiale del glaucoma promossa in tutta Italia da Iapb Italia onlus,l'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Fino al 14 marzo la parola d’ordine è prevenzione, con controlli del tono oculare e webinar con specialisti sulle tv locali, un sito dedicato, cartoline informative che verranno distribuite per mettere alla prova la conoscenza e il livello di prevenzione nei confronti di questa malattia degenerativa e sensibilizzare all’importanza di visite oculistiche regolari. Iniziative e informazioni sul glaucoma verranno divulgate sul profilo facebook di Iapb Italia onlus e sul sito dedicato www.settimanaglaucoma.it. A Terni i volontari di Uici svolgeranno, nei limiti di quello che impone l’emergenza sanitaria, attività di divulgazione e informazione su questa malattia cronica degenerativa, spesso dovuta all’aumento della pressione interna dell’occhio, che può danneggiare in modo progressivo e irreversibile il nervo ottico. Per info dettagliate 0744 402119.

APPROFONDIMENTI VOLONTARIATO Aism Terni: “Pesante l’impatto del covid su malattia e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA