Anche le forze dell'ordine di Terni hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa dall'Avis. Stamani numerosi operatori della polizia di Stato, della guardia di finanza e della polizia penitenziaria si sono recati all'ospedale Santa Maria per donare, accogliendo l'invito del presidente provinciale dell'associazione, Mauro Tosi, di quello comunale, Patrizio Fratini, e del direttore dei Servizi trasfusionali del Santa Maria, Augusto Scaccetti. Tra i partecipanti anche il questore di Terni, Roberto Massucci. Obiettivo dell'iniziativa, ribattezzata "Uniformi nel donare" è stato dimostrare con un gesto concreto il massimo sostegno alla pratica della donazione continua come prassi sociale per aiutare a salvare vite umane.

