TERNI Non è di 165 Marmore Falls, l'Associazione temporanea di imprese che fino ad oggi ha gestito i servizi, l'unica offerta presentata nell'ambito del bando Mepa per l'affidamento della gestione della Cascata delle Marmore, scaduto oggi: ad annunciare la rinuncia alla partecipazione alla gara sono stati, nel corso di una conferenza stampa, i rappresentanti della stessa Ati, composta da cooperativa Actl, Alis e Sistema Museo. «Lo abbiamo deciso dopo diversi giorni di studio e lavoro - ha spiegato Sandro Corsi, presidente dell'Actl -, perché abbiamo ritenuto il capitolato ambiguo, confuso e scorretto, oltre che illegittimo per alcuni profili». «La Cascata - ha continuato - è una risorsa fondamentale per Terni e deve continuare ad esserlo, ma siamo preoccupati per i lavoratori. Il soggetto che ci subentrerà può e deve, secondo la clausola sociale, riassorbirli tutti e 40, noi consegneremo tutto l'elenco». Negli ultimi 11 anni, come ha evidenziato Stefano Notari, della cooperativa Alis, la Cascata delle Marmore è stata visitata da oltre 4 milioni di turisti e dal 2014 al 2017 l'utile per l'amministrazione è stato di 3 milioni 989 mila euro. Sono 97 le strutture ricettive convenzionate.