Terni, una mostra per ricordare Giorgio Rapaccini

Conoscere l'anima meno nota dell'artista dietro la figura più conosciuta del medico. A un anno dalla scomparsa, l’Associazione Antroposofica Ternana rende omaggio a Giorgio Rapaccini attraverso una mostra allestita presso il Museo Diocesano di Terni. L'esposizione, curata grazie anche al supporto della famiglia dell'artista, vuole ricordare un uomo forte che ha dato un contributo importante alla storia della città attraverso la sua professione di medico e i valori in cui credeva: il rispetto, l’amore per il sapere e l’arte, la responsabilità, la spiritualità. Principi che traspaiono anche dalla sua produzione artistica. Nella mostra vengono presentati quadri ad olio, caricature a matita, acquerelli, sculture in piombo appartenenti una collezione privata mai mostrata al pubblico prima d’ora. Opere che hanno segnato progressivamente le tappe della vita di Giorgio Rapaccini, dimostrando anche il suo avvicinarsi anno dopo anno alla disciplina dell’antroposofia che ne ha segnato in maniera decisa parte della sua produzione. La mostra viene inaugurata domani pomeriggio, sabato 13 novembre, alle 15 presso il Museo Diocesano. Potrà essere visitata fino alle 19 e domenica 14 Novembre 2021 dalle 9,00 alle 19,00 con orario continuato.