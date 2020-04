Terni, un video per la rinascita

TERNI - C'è chi non si arrende e tira fuori gli artigli. Sono quelli delle produzioni Euromedia che, alla vigilia della settimana Santa, hanno messo on line un video per promuovere le bellezze di Terni. «Non smetteremo mai di migliorarci. Vi invitiamo ad immaginare il vostro viaggio a Terni e il suo comprensorio. Quando tutto questo finirà, noi saremo pronti ad accogliervi».

Il video che rappresente un tuffo nella storia, l’arte e la cultura, mostra i paesaggi mozzafiato, «un profondo respiro all’aria aperta a partire dalla Cascata delle Marmore». Un modo intelligente per richiamare l'attenzione verso un territorio che oggi più che mai si sta rendendo conto della vitalità particolare del turismo di cui godeva fino all'esplodere del Coronavirus.

Guarda il video



