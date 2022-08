Terni, un uomo e una donna si accapigliano per uno scooter rubato: Due denunce per ricettazione

TERNI - Si erano presi a pugni e calci e quel giorno era intervenuta una pattuglia della Volante. L'uomo all'arrivo di poliziotti si era già allontanato mentre la donna rifiutò il trasporto al pronto soccorso.

Il giorno dopo lei ha presentato denuncia spiegando che la lite era esplosa perché i due si stavano contendendo l'uso di uno scooter che l'uomo - deununciò - aveva avuto in prestito da un conoscente.

Grazie agli elementi forniti all’atto della denuncia, la polizia ha accertato che lo scooter era lo stesso che era stato rubato il giorno prima ad una donna ternana sotto la propria abitazione. Era scattata la segnalazione perché l’uomo coinvolto nella lite andava in giro per Terni in sella allo scooter conteso. In effetti l’uomo è stato poi trovato e fermato a bordo dello scooter, insieme ad un amico di romeno, ed entrambi sono stati denunciati per ricettazione.