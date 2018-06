TERNI Il questore di Terni, Antonino Messineo, ha disposto la sospensione della licenza, per 30 giorni, a un circolo privato del centro di Terni, già oggetto di un esposto firmato da oltre 200 residenti della zona. La chiusura è stata decisa sulla base del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: tra i 35 avventori presenti al momento di un controllo ed identificati, 11 sono risultati gravati da precedenti di polizia. Tra loro, un marocchino di 23 anni, senza fissa dimora, espulso da Terni proprio lo stesso giorno del controllo e un connazionale di 27 anni, per il quale il provvedimento era stato adottato a maggio, denunciato per non aver ottemperato all'ordine. In diversi punti del locale - riferisce sempre la polizia - sono stati scoperti e sequestrati tre involucri di cellophane, contenenti marijuana e cocaina, mentre, nelle buche di un vecchio biliardo, gli agenti hanno trovato altre venti confezioni, simili alle prime, ma vuoti. Nel corso dei servizi di prevenzione svolti nel fine settimana in totale sono state identificate 244 persone (di cui 53 con precedenti di polizia), controllati 79 cittadini extracomunitari, di cui uno espulso e un altro denunciato per la violazione delle leggi sull'immigrazione.

Luned├Č 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:39



