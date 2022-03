Terni, avvincente bagarre nei campionati di calcio amatoriali Uisp a 11 e a 7

L'AET prende il comando del campionato di calcio a 11 del comitato territoriale Uisp di Terni battendo in trasferta 3-0 la Conca United con una doppietta di Danny Gabrielli e un gol di Luigi Lanza, approfittando così al meglio del turno di riposo della Gramsci. L'Edilizia Collerolletta fa poker contro l'Hortae mentre finisce 1-1 il match tra Asd Stella Azzurra e Amatori Montecchio. Gramsci chiamata al riscatto nel prossimo turno in casa dell'Asd Amatori Montecchio, mentre l'AET affronterà la rivelazione Irish Pub e poi nel recupero l'Edilizia Collerolletta. Nel big match del campionato a 7 tra Real Eagles e Avigliano Galaxy si impongono gli ospiti 3-1 con doppietta di Giuseppe Caprini e gol di Mirko Piacenti, mentre per Real Eagles va a segno Leonardo Manciucca. Vittoria che proietta l'Avigliano Galaxy in testa da sola in attesa dei turni di recupero prima dell'avvio del girone di ritorno. Nella prossima giornata Farnetta - Fiori & Sapori e Avigliano Galaxy - Asd Campomaggio.

CALCIO A 11 - RISULTATI 9° GIORNATA DI ANDATA

Conca United - AET 0-3 (2 Gabrielli, Lanza)

Asd Stella Azzurra - Asd Amatori Montecchio 1-1 (Renzetti, Dami)

Asd Soccer 2008 - Atletico Castijione RINVIATA

Irish Pub - Amr San Valentino RINVIATA

Edilizia Collerolletta - Hortae Pdfc 4-0 (3 Giovannetti, Mariani)

RIPOSA Asd Gramsci

CLASSIFICA

AET 14 punti (7 partite giocate); Gramsci 12 (8); Irish Pub 9 (7), Amatori Montecchio 9 (8); Edilizia Collerolletta 8 (7); Soccer 2008 6 (6), Asd Stella Azzurra 6 (8); Conca United 5 (8), Amr San Valentino 5 (6); Hortae 4 (6); Atletico Castijone 0 (7)

CALCIO A 7 - RISULTATI RECUPERI

Real Eagles - Avigliano Galaxy 1-3 (Manciucca, 2 Caprini, Piacenti)

Farnetta - Asd Campomaggio RINVIATA

CLASSIFICA

Avigliano Galaxy 13 punti (5 partite giocate); Real Eagles 10 punti (6); Asd Campomaggio 9 (4), Farnetta 9 (4); Fiori & Sapori * 5 (5), Collestatte Cascata 5 (6); Easy Rent 0 (0)

* Fiori & Sapori 1 punto di penalizzazione