TERNI Al termine delle valutazioni, scaturite durante le gare del primo Meeting Nazionali dello scorso week end, il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha ufficializzato la delegazione azzurra che parteciperà al 32esimo Memorial Paolo d'Aloja in programma a Piediluco dal 13 al 15 aprile. Una compagine che conta ben 97 atleti, tra uomini e donne (38 senior, 16 pesi leggeri, 21 under 23, 12 under 23 pesi leggeri, 10 junior), che andranno a coprire tutte le specialità in programma. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate anche tutte le formazioni degli equipaggi, maschili e femminili che, da venerdì 13 pomeriggio, inizieranno a gareggiare per disputare le finali del Memorial Paolo d'Aloja. Le formazioni Azzurre, comprese anche quelle societarie, saranno indicate dal Direttore Tecnico Cattaneo giovedì 12, alle ore 11, durante l'incontro con gli Organi d'Informazione che si svolgerà a

Terni presso il palazzo Montani Leoni, sala «Cascata delle Marmore», in Corso Cornelio Tacito. Di seguito le convocazioni: Senior maschile e femminile: Andrea Panizza (AS Moto Guzzi), Ilaria Broggini, Veronica Calabrese (Canottieri Gavirate), Leonardo Pietra Caprina, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Beatrice Millo (CC Saturnia), Salvatore Monfrecola (CN Posillipo), Kiri Tontodonati (Cus Torino), Mario Paonessa, Romano Battisti, Francesco Fossi, Domenico Montrone, Paolo Perino, Luca Rambaldi, Simone Venier (Fiamme Gialle), Emanuele Fiume (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Marco Di Costanzo, Emanuele Liuzzi (Fiamme Oro), Matteo Castaldo (Fiamme Oro/ RYCC Savoia), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Niccolò Pagani (Tevere Remo), Enrico D'Aniello, Fabio Infimo (RYCC Savoia), Andrea Cattaneo (SC Bissolati), Cesare Gabbia, Davide Mumolo (SC Elpis), Benedetta Faravelli (SC Esperia), Laura Meriano (SC Garda Salò), Giorgia Pelacchi (SC Lario), Elisa Mondelli, Filippo Mondelli (SC Moltrasio), Eleonora Trivella (Fiamme Rosse).

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



