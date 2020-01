Tra un rimpasto e un rimescolamento delle deleghe c'è chi è rimasto senza ufficio.

E' capitato questa mattina al neoassessore alla scuola Cinzia Fabrizi.

Problema che potrebbe essere presto risolto, grazie alla collega

Proietti, disposta a cedere il suo ufficio alla Fabrizi. L'assessore Proietti, infatti, ha intenzione di lasciare Palazzo Spada per trasferirsi a Corso del Popolo o nell'ex Foresteria . La geografia politica segue anche questi spostamenti. Certamente curiosità, ma che servono anche a capire i pesi all'interno della Giunta. Tanto per cominciare, il vicesindaco Andrea Giuli è rimasto ancora una volta fuori da Palazzo Spada . Giuli sperava di poter prendere possesso di quello che è sempre stato l'ufficio del vicesindaco, al piano Nobile di palazzo Spada. Occupato fino a poche settimane fa da Enrico Melasecche, passato in Regione, è ora finito in mano all'assessore Benedetta Salvati. Oltre all'ambiente, infatti, la Salvati ora ha anche i lavori pubblici. Per questo ha deciso di prendere l'ufficio che era di Melasecche, costrigendo così il vicesindaco Giuli a rimanere a Palazzo Carrara. Altra sorpresa, sempre a Palazzo Spada, per la dirigente scolastica Cinzia Fabrizi. Entrata in Giunta al posto di Valeria Alessandri pensava di prendere il suo ufficio, al secondo piano di Palazzo Spada. Ma non è andata così, visto che l'ufficio lo ha occupato Leonardo Bordoni, altro neo assessore entrato con il terzo rimpasto, per via delle delega alla programmazione e pianificazione strategica. Anche lui, come la collega Salvati, però, anche un altro ufficio, per l'urbanistica e la viabilità, nella nuova sede del Comune, il ribattezzato Penatagono di Corso del Popolo. Per loro d oppi uffici e doppia segreteria. Chi tanto e chi niente.

