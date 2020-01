E’ attivo un nuovo sportello per informazioni e assistenza sugli avvisi Tari del 2014 notificati a fine anno 2019 e inizio 2020. Lo sportello gestito dalla società Kibernetes incaricata dall’Osl dell’accertamento e della riscossione della Tari, si trova presso l’Ufficio Tributi del Comune a Palazzo Pierfelici, in piazza Ridolfi (accanto a Palazzo Spada – ingresso dal parcheggio interno).

L’apertura del nuovo punto informazioni e assistenza – dice l’assessore ai servizi finanziari Orlando Masselli – si è reso possibile grazie all’attivazione, da noi richiesta, di un collegamento diretto con le banche dati ASM, per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Il nuovo sportello sarà aperto a Palazzo Pierfelici dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nella giornata di martedì anche dalle 15 alle 17. Si ricorda comunque che per mettersi in regola con i pagamenti, ci sono 60 giorni di tempo dal momento in cui è stata ricevuta la raccomandata

.



I cittadini che intendano chiedere informazioni o comunicare inesattezze, possono anche inviare una mail al seguente indirizzo: avvisi.tari2014.comune.terni@gmail.com. E' possibile allegare all’email i documenti a supporto della propria richiesta, oltre ad un proprio recapito telefonico.

