TERNI Ubriaco, prima ha danneggiato delle auto parcheggiate e poi è entrato in un pub dove ha chiesto da bere ma, al rifiuto del titolare, ha iniziato a spaccare delle bottiglie e ad inveire contro i presenti: per questo un richiedente asilo gambiano di 32 anni è stato arrestato la scorsa notte dalla squadra volante di Terni. Sul posto - spiega la questura - la pattuglia è arrivata rapidamente, ma gli agenti hanno faticato a calmare il giovane ed uno di loro è rimasto leggermente contuso e ne avrà per cinque giorni. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento.

Venerd├Č 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA