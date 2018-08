TERNI Un trentenne rumeno ubriaco ha perso il controllo dell'auto, ha investito uno scooter ed è finito contro un albero. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'opedale Sanat Maria, ferito anche il ternano di 69 anni che si trovava in sella allo scooter. Per lui per fortuna solo un forte stato di choc e ferite leggere dovute alla rovinosa caduta sull'asfalto. Il grave incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 9 lungo viale Tito Oro Nobili poco dopo la rotonda della stazione ferroviaria a piazza Dante. L'uomo alla guida di una Ford Focus Station Wagon prima ha invaso la corsia opposta urtando lo scooter, poi l'impatto frontale con l'albero. Sul posto i vigili urbani per i rilievi del caso.

Gioved├Č 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



