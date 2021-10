Terni, Ubriaco insulta Eddie Nebo per il colore della pelle: «Lo aiuteremo»

Domenica 3 Ottobre 2021, 22:25

TERNI - "Un ragazzo che ha bevuto troppo che la polizia teneva sotto controllo ha provato a disturbare la giornata della memoria delle vittime del mare che si teneva in piazza della pace per ricordare la strage dei migranti del 2013.. Si è lanciato verso di me ma si vedeva che era ubriaco. Mi ha offeso in modo pesante ma non ho voluto reagire perché in piazza della Pace si era appena conclusa una giornata bellissima".

APPROFONDIMENTI VOLONTARIATO Terni, Associazioni in piazza della Pace il 3 ottobre: Dal...

A parlare è Eddie Nebo, nigeriano ma ternano d'adozione, che in quella piazza fece nascere l'associazione Namaste. Gli insulti razzisti che ha ricevuto da un albanese ubriaco al termine della commemorazione sostenuta da Terni Tutta mia la città e dal Cesvol non ha rovinato la giornata della memoria delle vittime del naufragio al largo delle coste di Lampedusa, alla presenza di venti associazioni di immigrati e che si occupano di immigrazione.

Un episodio tenuto sotto controllo dalla polizia, che ha presidiato la piazza tutto il pomeriggio.

"Questo episodio fa vedere il degrado della piazza e il risorgimento di quello che vuole essere piazza della Pace - dice Eddie - noi abbiamo ignorato e siamo andati via felici di quello che è successo. Non lo denuncerò perche non sa quello ha fatto. Anzi, lo cercheremo per sapere se possiamo aiutarlo perché mi dicono abbia molti problemi. Da quarant'anni seguo persone in difficoltà, lo indirizzeremo agli enti preposti per dargli un aiuto. La piazza è andata contro di lui, sottolineando che da quando non ci sta più l'associazione Namaste succedono queste cose. Con l'assessore, Cristiano Ceccotti, abbiamo visitato l'ex sede di Namaste, centro di eccellenza per la formazione, l'aggregazione, banco alimentare per tante persone in difficoltà. Oggi la piazza ci ha accolto, e se il Comune ci da una mano ci sono queste belle esperienze che devono continuare. Riducono la criminalità e le devianze. L'episodio di oggi purtroppo è la fotografia del degrado di quella piazza. La cura - dice Eddie - si chiama cultura".

Con le preghiere dei rappresentanti delle varie comunità inizia il lavoro del gruppo promotore del comitato permanente che punterà su accoglienza, integrazione e solidarietà. Che vede insieme le associazioni Nuovi Orizzonti, Ravidassia, Associazione Culturale Islamica, Namaste, L’Arcobaleno e il mare, Alba 2003, Royal International, Arci Terni, Caritas diocesana Terni-Narni-Amelia, Consulta Immigrazione Terni, Progetto Mandela, Comunità Polacca, Gurdwara Singh Sahba Sahib Terni, Comunità Latina, Comunità Sikh, Comunità Filippina, Bangladesh Welfare Association, Associazione Noità, King Mama e Parrocchia Rumena.