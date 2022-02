Terni, Ubriaca molesta i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: Denunciata ungherese di 40 anni

TERNI - Completamente ubriaca è entrata in un bar di via Rosselli molestando i clienti. All'arrivo dei carabinieri invece di calmarsi li ha aggrediti sia fisicamente che verbalmente.

Per la donna, ungherese di 40 anni, in Italia senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine, è scattata la denuncnia in procura per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Le indagini sono condotte dai militari della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Terni e dai colleghi del comando stazione di Stroncone. I militari erano arrivati sul posto dopo la chiamata giunta al numero d'emergenza 112.