TERNI Il Comune ha reso noto che le iniziative per commemorare il 25 aprile, 73° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Alle 10.30, a Palazzo Spada, sala consiliare, si terrà la Commemorazione con Antonino Cufalo Commissario Straordinario del Comune di Terni, Fabio Paparelli vice Presidente della Regione Umbria, Giampiero Lattanzi Presidente della Provincia di Terni, Mari Franceschini coordinatrice regionale dell’Anpi

Alle 11, in Piazza della Repubblica si terrà la deposizione di corone e la composizione corteo che arriverà al monumento ai caduti in piazza Briccialdi, con accompagnamento della Banda T. Langeli di Cesi.

