Giovedì 12 Ottobre 2023, 01:05

TERNI - Il pony express della cocaina anche stavolta è un albanese senza macchia arrivato in città con un visto turistico solo per spacciare.

Ha 22 anni, è incensurato e ha messo in piedi un vasto giro di coca che è abituato a consegnare direttamente a domicilio.

Quando prende accordi al telefono, il cliente di turno gli manda subito la posizione per essere raggiunto con le dosi di cocaina senza difficoltà.

Nell’appartamento di Borgo Rivo dove alloggia, di proprietà di un ternano, ha più di 10mila euro in contanti oltre a cinquanta grammi di cocaina, farmaci e materiale per preparare le dosi. Addosso porta solo quelle da consegnare di volta in volta così, se viene, fermato scatta una segnalazione per uso personale-

La certezza è che quella portata a termine dagli investigatori della squadra mobile ternana è l’ennesima operazione nei confronti di giovani finti turisti albanesi arrivati a Terni solo per spacciare. Tutti rigorosamente incensurati, quando vengono arrestati con la droga se la cavano con un divieto di dimora. Scene già viste in una città sommersa da spaccio e consumo di stupefacenti.

L’arresto del 22enne al termine dell’indagine dell’antidroga partita dalla segnalazione di alcuni cittadini insospettiti dal viavai sospetto intorno a due condomini della zona residenziale di Borgo Rivo.

Gli investigatori si mettono a seguire il giovane “turista” che esce dal palazzo, sale in macchina e raggiunge il parcheggio di un supermercato di viale dello Stadio. Qui consegna due dosi di cocaina a un tossicodipendente ternano che lo sta aspettando. Poi riparte alla volta di Borgo Rivo, sale a casa e quando riscende viene bloccato e perquisito. In tasca una grossa somma di denaro e a casa, sul comodino, ci sono 65 dosi di coca pronte per lo spaccio. Accanto alla droga più di 10mila euro in contanti.

Il 22enne viene arrestato e messo ai domiciliari nell’appartamento dove vive. Una casa di proprietà di un ternano sulla quale ora sono in corso serrate indagini.

Ieri la direttissima, che si è chiusa con la convalida dell’arresto e l’applicazione del divieto di dimora a Terni nei confronti del pusher, tornato in libertà grazie al fatto che ha la fedina penale pulita e nessun precedente.