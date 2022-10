Terni. Tumore al seno, prevenzione e sport per affrontarlo: il convegno della Lilt

L’ottobre si tinge di rosa, il colore delle donne. Infatti in questo mese sono state molte le iniziative della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) della sede di Terni avente come scopo, scoprire prima possibile il tumore al seno. «Perché- come sottolinea la presidente dottoressa Luigia Chirico – la prevenzione è la migliore amica della donna». Proprio il 24 del mese all’ interno del patto di collaborazione con il Comune, si terrà alle ore 15.00 presso il Caffè Letterario un convegno organizzato proprio dalla Lilt dal titolo: “La prevenzione e la migliore arma di ogni donna”. «La Lilt vuole ricordare a tutte- - afferma la Chirico - che la prevenzione, quindi una diagnosi precoce è il mezzo migliore per sconfiggere la neoplasia del seno. La prevenzione primaria – continua- infatti consiste nel vivere secondo un corretto stile di vita e questo diminuisce la comparsa di neoplasie mammarie, perché elimina quei fattori di rischio (obesità, scarsa attività fisica, limitato consumo di frutta e verdura, fumo ed eccessivo consumo di alcool) da cui dipendono circa il 20% di queste neoplasie». Secondo il vademecum della Lilt «bisogna continuare a seguire un corretto stile di vita anche dopo aver terminato il percorso di cura, perché si è visto che in questo modo si riduce notevolmente la possibile comparsa di recidive. Inoltre la ginnastica e lo sport, se eseguiti con costanza, migliorano la qualità di vita delle pazienti operate perché riducono gli effetti collaterali legati all’ intervento sia sulla mobilità che sulla forza dell’ arto interessato». L’intero mese di ottobre è stato all’insegna della prevenzione della neoplasia della mammella. E’ cominciata con l’ illuminazione della fontana di Piazza Tacito, seguita al teatro Secci da un concerto tra l’associazione e i cittadini per festeggiare insieme i cento anni della Lilt nazionale. Infatti il 25 febbraio del 1922 è nata a Bologna la Federazione Italiana per la Lotta contro il Cancro, trasformatasi nel corso degli anni in Lega Italiana per la Lotta contro i tumori. Al convegno del 24 prossimo si parlerà, tra le altre cose, anche di ginnastica adattata, di canottaggio e di Nordic Walking (si tratta di una camminata in cui le braccia spingono in modo opposto ed alternato rispetto ai piedi con l’aiuto di appositi bastoni) ascoltando anche le esperienze di donne operate che stanno praticando questi corsi.