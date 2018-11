TERNI Un residuato bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, di piccole dimensioni, è stato ritrovato martedì in un terreno nella zona di Perticara, a Terni, già interessata in passato da scoperte simili. Sull'ordigno, presumibilmente una bomba da mortaio, sono in corso le verifiche da parte degli artificieri del VI Reggimento Genio Pionieri di Roma. Nell'ambito delle operazioni di bonifica non dovrebbero essere previste evacuazioni, a differenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi dopo il ritrovamento di una bomba da 250 libbre alla stazione di Cesi.