Terni, trovato con oltre 40 grammi di hashish: denunciato un 45enne

TERNI - I movimenti di quell’uomo hanno insospettito i residenti che, convinti che spacciasse droga, hanno chiesto aiuto al numero unico d’emergenza.

I militari del radiomobile hanno subito raggiunto la zona della periferia della città e nel giro di qualche ora hanno avuto conferma che le segnalazioni dei cittadini anche questa volta hanno colto nel segno.

L’uomo, un ternano di 45 anni con diversi precedenti per spaccio di droga, fermato e perquisito dai militari, nascondeva in tasca 40 grammi di hascisc.

A quel punto gli investigatori dell’arma hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del 45enne ternano.

Che a casa nascondeva un’altra piccola quantità della stessa sostanza.

Per lui è scattata una denuncia in procura per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

A incastrarlo il senso civico di chi abita nel quartiere dove l’uomo, stando alla segnalazione al 112, è stato visto muoversi con fare sospetto.

Qualcuno lo avrebbe visto incontrare diverse persone che, con tutta probabilità, erano suoi clienti arrivati lì per comprare l’hascisc.

La droga è stata sequestrata e ora s’indaga per ricostruire il giro di spaccio messo in piedi e interrotto da chi abita nella zona dove avvenivano le cessioni.