Uno degli ospiti di una struttura di accoglienza a Terni ha portato una sedia in mezzo alla strada, si è seduto impedendo il passaggio a tutti e mettendosi ad inveire contro una signora che cercava di rientrare a casa. A nulla erano valsi gli ammonimenti dei presenti, che non riuscivano a capire i motivi di questo comportamento. Il responbile della struttura ha chiamato il 112 e una Volante della Polizia di Stato è intervenuta sul posto. All'arrivo della Volante, il ragazzo si è messo ad inveire anche contro gli agenti, insultandoli e lanciando loro addosso due involucri di cellophane contenenti marijuana ed ha iniziato a denudarsi, riuscendo a salire sul tetto della Volante. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo, ma mentre arrivava una seconda auto della Polizia di Stato, ha perso completamente la testa, dimenandosi e cercando di fuggire, prendendo a calci e a pugni gli agenti che sono però riusciti a bloccarlo e a farlo entrare nella Volante. Nonostante fosse ammanettato, il giovane ha preso a calci il vetro posteriore dell'auto, spaccandolo, e all'arrivo in Questura gli agenti hanno subito richiesto l'intervento dei sanitari, rifiutato con forza dal ragazzo. Durante la perquisizione, indosso gli è stato trovato un altro involucro di cellophane, contenente anche questo della marijuana, per un totale complessivo di quasi 10 grammi. Anche in cella, dove si è denudato un'altra volta, il giovane ha continuato con il suo comportamento aggressivo. Senegalese, richiedente asilo di 26 anni, con precedenti per resistenza a Pubblico Ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per resistenza e danneggiamento e denunciato per detenzione ai fini di spaccio.