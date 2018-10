TERNI A Cesi, in via della Ferrovia, è stata ritrovata un'altra bomba della seconda guerra mondiale che, a prima vista, sembra delle stesse dimensioni di quella ritrovata a luglio, che obbligò centinaia di persone all'evacuazione.

La bomba è stata scoperta nelle prime ore della mattinata in un terreno privato. Sul posto stanno arrivando le forze dell'ordine e la protezione civile.

Ultimo aggiornamento: 13:59

