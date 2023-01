Terni, Triplicati gli incidenti per guida in stato di ebbrezza L'assessore, Giovanna Scarcia: "Stretta sui controlli e lavori che incidono sulla sicurezza"

TERNI - L’elevata velocità, spesso non adatta alle condizioni del traffico o delle strade, l’omesso controllo del veicolo, la mancata precedenza degli attraversamenti pedonali e il mancato rispetto delle norme di precedenza negli incroci.

E poi l’abitudine a mettersi alla guida dopo aver bevuto troppo, con lo stato di ebbrezza che l’anno scorso è stato la causa di ben 32 incidenti stradali, oltre il cinque per cento di quelli rilevati in città dalla polizia locale.

Che, sulle strade di Terni, è intervenuta per 610 incidenti, tre in meno rispetto all’anno scorso, 336 dei quali con feriti. Quattro le vittime della strada in città e in un caso, a lasciare la vita sull’asfalto di via Battisti, sono state due donne travolte mentre attraversavano la strada.

Un quadro che, come sottolinea Giovanna Scarcia, assessore alla polizia municipale del Comune di Terni «impone la massima attenzione sulla prevenzione degli incidenti, con controlli e pattugliamenti sulla segnaletica orizzontale, impegnando risorse per tre anni, e con la massima collaborazione con le altre forze di polizia per i controlli, che saranno ulteriormente intensificati».

I 32 incidenti per guida in stato di ebbrezza, triplicati rispetto al 2021, e i cinque causati dall’assunzione di stupefacenti, quasi raddoppiati, si collocano quasi tutti in orario serale e nel fine settimana. E impongono una ulteriore stretta sui controlli. «L’attenzione è massima. Come emerso dalla riunione svolta in prefettura, andremo a intensificare i controlli dei conducenti con etilometro e droga test insieme alla polizia stradale. Con un occhio attento anche sugli esercizi commerciali che vendono alcolici» assicura l’assessore.

Una serie di interventi significativi già iniziati incideranno siulla sicurezza delle strade della città. «Sulla segnaletica, per anni poco considerata, abbiamo investito parte dei proventi delle multe - dice Giovanna Scarcia - con un appalto triennale e una programmazione specifica che va per priorità, iniziando con le strisce pedonali davanti alle scuole e nelle strade più malridotte per arrivare, nel 2024, al rifacimento integrale della segnaletica orizzontale e, ove possibile, verticale».

La polizia locale, che come attività specialistica ha quella di rilevare gli incidenti, acquisterà una strumentazione che consentirà di fare i rilievi nell’immediatezza del sinistro.

Grazie allo street control, strumento che cattura la targa dei veicoli e incrocia i dati dei proprietari in tempo reale, l’anno scorso sono stati scovati e sanzionati i conducenti di tantissimi mezzi risultati privi di copertura assicurativa o senza revisione.

Controlli serrati anche sui mezzi pesanti, con la formazione specifica del personale della polizia locale di Terni e l’acquisto di kit e software che consentono di verificare tutti i dati sui chilometri percorsi da camion e tir e stabilire se il conducente abbia rispettato le regole per una guida in sicurezza.