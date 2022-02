Bandiera italiana esposta sul pennone sbagliato, la gaffe è del Comune di Terni. Davanti alla sede del Comune, quella in Corso del Popolo, il tricolore sventola al centro, un posto che può essere occupato «qualora siano esposte bandiere in numero dispari», si legge nel disciplinare pubblicato dalla Presidenza del consiglio. Ma non è l'unico errore commesso, visto che le bandiere sono due. Il tricolore, infatti, doveva occupare il posto d'onore, che corrisponde al pennone di destra, che in questo caso invece è stato riservato alla bandiera dell'Europa. «La bandiera nazionale - spiega il disciplinare - è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra». Nessuna scusa la bandiera italiana è stata messa a casaccio. «Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale», è l'altra disposizione che si legge nel disciplinare che non è stata rispettata.