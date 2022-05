Treni, lavori a Giuncano il Tacito partirà da Foligno

TERNI Il Tacito per Milano non partirà più da Terni, ma da Foligno. Il collegamento tra l’Umbria e il capoluogo lombardo subirà uno stravolgimento a partire dal 12 giugno, con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo. Decisione presa a causa dei lavori lungo il tratto di Giuncano che hanno obbligato Trenitalia a rivedere la partenza del Tacito. Lavori che sono in corso ormai da diversi mesi per sistemare il dislivello che in passato più volte ha costretto il Tacito a fermarsi, in particolare durante il periodo invernale. Interventi che fino a qualche settimana fa venivano fatti di notte per consentire comunque l’utilizzo della tratta, ma che ora è stato deciso di prolungare fino alla prime ore dell’alba. Di conseguenza il Tacito, di ritorno da Milano, non fermerà più a Terni ma a Foligno, e da qui ripartirà la mattina successiva per il capoluogo lombardo. Al contrario di quanto accadeva normalmente, quando il Tacito “dormiva”, come si dice in gergo tecnico, alla stazione di Terni per ripartire la mattina successiva. Ma dal 12 giugno non sarà più così. Tuttavia, Trenitalia garantirà i collegamenti in andata e ritorno con i bus che viaggeranno tra Terni e Foligno (autobus che partirà dalla città dell’acciaio alle 4.30 e arriverà alla città della quintana alle 5.45, dove la partenza dell’Intercity Tacito è prevista per le 5.59). Normalmente, il Tacito parte da Terni alle 5.05 e arriva a Milano Centrale alle 12.15 dopo essersi fermato a Spoleto, Foligno, Assisi, Perugia, Terontola, Arezzo, Firenze, Prato, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza e Lodi.

Da quello che Il Messaggero ha raccolto, comunque, al termine dell’estate il Tacito tornerà a ripartire terni. Insomma, una soluzione ponte in attesa che termino i lavori a Giuncano, lungo il tratto del binario unico che lo scorso anno venne interessato anche da un deragliamento a causa di una piccola frana. Insomma, Terni per un pezzo di strada nei collegamenti con il Nord Italia. E per questo resta l’amaro in bocca dal momento che in passato, era il 2017, si parlava del Tacito come una possibile alternativa per raggiungere il Nord Italia, con la trasformazione dell’Intercity in Frecciarossa. L’alta velocità che l’Umbria avrebbe agganciato da Terni. Una possibilità che, dopo l’entusiasmo iniziale, è svanita, al suo posto sono arrivate la fermata di Orte dell’alta velocità e il Frecciarossa Perugia-Milano.