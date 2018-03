TERNI Tre auto sono rimaste coinvolte lungo la statale 675 in direzione Terni-Spoleto lungo il viadotto Toano. Le persone a bordo sono state portate in ospedale e almeno una sarebbe in gravissime condizioni. Si tratta di una donna che ha riportato diverse fratture e che ha entrambe le gambe rotte. Sul posto, sotto una pioggia battente, si sono recati gli agenti della polizia Stradale di Terni, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per diverso tempo in entrambe le direzioni.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA