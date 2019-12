© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Vent'anni di storia politica, industriale e sociale analizzati dagli occhi di tre sindaci: per la prima volta gli ex primi cittadini di Terni, Paolo Raffaelli e Leopoldo Di Girolamo, e quello attuale, Leonardo Latini, si sono ritrovati faccia a faccia, in Bct, per un confronto in occasione della presentazione del libro «Così la Lega ha conquistato Terni». Scritto dalla giornalista Maria ChiaraScardocci ed edito da Intermedia edizioni, il libro traccia un excursus politico dal 1999 ad oggi, con l'elezione di due sindaci di sinistra, il passaggio di un commissario prefettizio e, nel 2018, l'arrivo del primo sindaco leghista nella storia della città, storicamente «rossa». Il volume propone anche una panoramica del cambiamento sociologico avvenuto a Terni nel corso di questi vent'anni: dal lavoro, all'emergenza legata all'inquinamento, dalla qualità della vita alle problematiche relative alla salute dei cittadini ternani. L'evoluzione della situazione politica - con la clamorosa affermazione della Lega, il tracollo della sinistra e, ancor prima, il radicamento del Movimento Cinque Stelle - viene passato in rassegna in un parallelismo con i cambiamenti che Terni ha attraversato in questi anni dal punto di vista sociale ed economico. Cambiamenti profondi e prospettive nuove analizzati attraverso i contributi del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, del commissario della Lega Terni Barbara Saltamartini - anche lei ieri tra i protagonisti del confronto - e dall'ex capogruppo del M5Ss in Regione, Andrea Liberati. Il libro, i cui diritti d'autore saranno devoluti in beneficenza all'associazione ternana «I Pagliacci», sarà in distribuzione e in vendita on-line a partire da lunedì.