Terni, Tre pensionamenti in questura, Bruno Failla: "Grazie per il vostro contributo"

Martedì 14 Settembre 2021, 19:09

TERNI - I colleghi hanno salutato Donatella Iacuone, funzionario amministrativo, Gabriella Gambucci, assistente amministrativo e Nicola Chiapparicci, assistente capo coordinaotre della polizia.

Donatella Iacuone e Gabriella Gambucci sono entrate nell’amministrazione civile del ministero dell’Interno nello stesso anno; era il 1982 quando, ancora ragazze, iniziavano a lavorare alla questura in Piazza Tacito. La loro carriera si è svolta tutta a Terni, la loro città. 39 anni in cui hanno sempre dimostrato altissima professionalità, dedizione ed attaccamento al lavoro.

Nicola Chiapparicci è entrato a far parte della polizia nel 1990 e dopo un primo periodo alla scuola allievi agenti di Brescia, ha passato cinque anni alla polizia postale di Roma, per poi arrivare alla questura di Terni dove è rimasto fino ad oggi, dimostrando sempre passione per il suo lavoro e un alto senso del dovere.

Toccanti le parole del questore Bruno Failla che, durante il saluto ai nuovi tre pensionanti, dopo averli ringraziati per il loro immenso contribuito, ha sottolineato come "la polizia di Stato sia una grande famiglia, alla quale appartengono poliziotti e dipendenti dell’amministrazione civile dell’Interno, che lavorano assieme per la sicurezza dei cittadini".