Martedì 18 Aprile 2023, 00:40

TERNI - Tre indagati per maltrattamento di animali ed esercizio abusivo della professione di medico veterinario.

Sono le ipotesi di reato che il pm, Raffaele Pesiri, contesta a vario titolo a Riccardo Negro, attuale direttore sanitario del Canile comunale di Colleluna, Margherita Mastromauro, ex direttrice sanitaria della struttura e Silvia Festuccia, volontaria dell’associazione Grandi Amici onlus.

Quella che la procura ternana ha chiuso in queste ore con la notifica del 415 bis ai legali dei tre indagati è l’indagine nata dopo l’ennesimo blitz dei carabinieri del Nas nel canile rifugio di Colleluna.

Era la fine di dicembre. I militari passarono al setaccio la struttura comunale, che ospita 260 cani, nell’ambito di una verifica nazionale sulla gestione dei canili disposta per accertare le condizioni di detenzione e gestione degli animali accolti nella struttura comunale. A gestire il servizio, all’esito della gara d’appalto con evidenza pubblica, è la cooperativa Alis.

Un controllo a tappeto tra i box all’esito del quale gli investigatori, si legge nelle carte, hanno riscontrato che i cani erano «detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e caratteristiche etologiche, confinati e rinchiusi per intere giornate in box angusti e poco illuminati della zona notte». La somministrazione di farmaci e le terapie ai cani «erano effettuate, senza averne titolo, dalla presidente di un’associazione di volontariato che - si legge nelle carte d’accusa - esercitava abusivamente la professione di medico veterinario».

Nel dossier in mano agli investigatori del Nas, che a fine gennaio denunciarono quattro persone operative nel canile di Colleluna, si sottolinea «il mancato coordinamento di tutti gli aspetti sanitari della struttura e degli altri servizi correlati».

All’esito del blitz dei Nas svolto con la collaborazione dell’Usl Umbria 2, furono denunciati i due direttori, di cui uno non più in carica, la presidente dell’associazione di volontariato e un medico veterinario convenzionato. E il dossier era finito in procura.

A distanza di tre mesi il titolare del fascicolo, Raffaele Pesiri, ha chiuso le indagini nei confronti di tre delle quattro persone che furono denunciate.

I legali dei tre indagati, Dino Parroni, Marzio Vaccari e Fabrizio Marucci, hanno venti giorni di tempo per presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere interrogati.

Sulla gestione del canile, ritenuta dalla procura non trasparente nel periodo compreso tra il 2012 e il 2013, da anni è in corso un processo per 14 imputati tra veterinari, responsabili del canile, volontari e funzionari comunali. Accusati a vario titolo di truffa, esercizio abusivo della professione di medico veterinario e abuso d’ufficio.