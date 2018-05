TERNI E’ stata travolta dai grossi di un albero che hanno invaso la pista ciclabile lungo via Bramante. La ragazza, una albanese di 29 anni, è rimasta incastrata fino a quando non sono arrivai i vigli del fuoco che l’hanno liberata e soccorsa. Poi, è stata portata all’ospedale Santa Maria dove el sue condizioni si sono aggravate tanto da riservare la prognosi. Cadendo ha infatti sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Il grave episodio è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17,30 mentre era in corso un vero e proprio nubifragio. La giovane stava percorrendo la pista all’altezza del centro commerciale. I primi a soccorrerla alcuni automobilisti che si sono subito. Ma hanno capito che tirarla fuori da lì era impossibile. Addirittura hanno provato a tagliare i rami con un coltello, ma la giovane era completamente sommersa dalle fronde. Sono così arrivati i vigli del fuoco e un’ambulanza. Probabilmente la ragazza si è salvata perché è stata protetta dal telaio della bici.



Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:31



