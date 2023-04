Terni, il trasporto di animali vivi nel mirino della polizia stradale: raffica di sanzioni

TERNI - La polizia stradale ha passato al setaccio i mezzi che trasportano animali vivi riscontrando una lunga serie di violazioni.

Nei giorni scorsi, nel comune di Orvieto, la polstrada e l’Usl Umbria 2 hanno contestato 23 illeciti amministrativi, di cui 17 violazioni per inosservanza delle norme sanitarie.

Queste ultime facevano riferimento alla mancanza di titoli autorizzativi, mancanza di titoli del conducente, mancanza di documentazione per il trasporto, assenza dei requisiti del veicolo e violazione delle norme sanitarie e delle norme che tutelano il benessere degli animali.

Agli animali trasportati devono essere garantite le condizioni di benessere ed il rispetto, ma così non è stato per i bovini che la polizia stradale ha fermato mentre viaggiavano a bordo di tre diversi autoarticolati e sottoposti a controllo. Gli animali erano alcuni sprovvisti d’acqua, per altri non era possibile accedere al vano loro dedicato e un altro animale presentava ferite con fuoriuscita di liquido ematico.

"Le tantissime attività di contrasto verso coloro che cercano di eludere le norme che tutelano gli animali vivi, trasportati per lo più verso i macelli, costituiscono una fetta importante dell’attività della polizia stradale ed in particolare di quella di Terni, svolta da operatori, altamente specializzati nel settore. L’attività - spiegano dalla questura - avviene sulla base di una programmazione sulle indicazioni fornite dal protocollo d'intesa tra ministero della salute e dell’interno, per coordinare e potenziare i controlli sul trasporto animali vivi, al fine di garantire il rispetto delle norme che tutelano il trasporto di animali, senza che patiscano inutili sofferenze durante il viaggio".

Le sanzioni nel totale sfiorano i ventimila euro. Un mezzo che trasportava equidi è stato sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo.