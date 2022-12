Terni, torna il "regalo sospeso" di Confcommercio. Lupi «Che sia Natale per tutti»

TERNI- Luminarie, videomapping, concerti in piazza e persino uno spettacolo per celebrare il primo anniversario dell’ultima inaugurazione della fontana dello Zodiaco (il 29 dicembre). Mentre Palazzo Spada si prepara a divulgare il cartellone degli eventi di Natale a cura di quattro assessorati diversi (allo sviluppo economico, al turismo, alla cultura, al welfare), Confcommercio Terni annuncia il ritorno del “regalo sospeso”. L’iniziativa, nata dal desiderio di essere vicini ai cittadini che si trovano in difficoltà promuovendo contemporaneamente la rete dei negozi di vicinato, è promossa dall’associazione dei commercianti e da Clown Vip Terni, in collaborazione con la San Vincenzo de Paoli e il patrocinio del Comune. Operativamente funziona così: chiunque può donare un regalo sospeso recandosi nei negozi che espongono l’adesivo con il logo del “Natale per tutti”. Lì potranno acquistare qualsiasi cosa decidano di regalare: da un paio di guanti ad un panettone, da un pigiama ad una scatola di biscotti, da una bambola ad una confezione di costruzioni, in base anche alla propria capacità di spesa e volontà. Consapevoli che saranno poi le associazioni di volontariato coinvolte a ritirare l’acquisto fatto e a consegnarlo all’Emporio dei Bimbi che fa capo alla Diocesi. Potranno anche scegliere se far arrivare quel “sorriso” alle persone più povere in forma anonima o lasciare il proprio nominativo. Comunque sia, il loro gesto di solidarietà farà bene anche alle attività commerciali, che faticano ad andare avanti tra caro bollette e crisi del comparto.



. Alla prima edizione avevano aderito venticinque attività commerciali e anche se l'elenco dei negozi che partecipano quest'anno non è ancora completo, sembra che quel numero sia stato superato.