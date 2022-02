Martedì 15 Febbraio 2022, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 09:13

Tuo figlio Antonio ha avuto un incidente e sta in ospedale. Per tirarlo fuori dai guai servono subito i soldi per pagare l'avvocato. Aspetta, ti passo il maresciallo così ti spiega. L'anziana ternana è terrorizzata e, dopo aver avuto rassicurazioni sulle condizioni di salute di Antonio, cade subito nel tranello teso da truffatori con una certa esperienza. La donna non esita un istante a dare la disponibilità per evitare che suo figlio finisca nei guai per quel fantomatico incidente che avrebbe causato lui. Per questo, quando arriva l'incaricato, si affretta a consegnare il denaro che ha in casa. Non basta, intanto dammi anche i gioielli se non hai contanti. E lei, senza fare una piega, si priva anche del poco oro che ha in casa. Quando l'anziana torna in sé e parla con suo figlio, che ovviamente non ha avuto alcun incidente, non resta altro che andare a denunciare l'episodio alle forze dell'ordine. Ma ormai è tardi. Resta solo la speranza che le indagini in corso consentano di bloccare episodi che sono tornati con prepotenza, sia in città che nei paesi vicini.

Nelle ultime settimane in questura sono state presentate almeno tre denunce di altrettante vittime di truffe e un'altra è stata presentata ai carabinieri. Sono tutti al lavoro per cercare di capire se si tratti di episodi scollegati tra loro. Oppure se gli attacchi alle persone più fragili possano essere opera di una banda organizzata. Simile a quella che qualche anno fa fu sgominata dai carabinieri e che potrebbe essere tornata in attività. Quella che, con sim telefoniche intestate a persone residenti all'estero o passate a miglior vita, riuscì a spillare denaro e gioielli non avendo scrupoli a sfilare dal dito di una vedova ternana la fede nuziale del marito. La certezza è che quella all'opera in queste settimane è gente che il colpo lo prepara con cura. Che, quando telefona all'anziana vittima per chiedere soldi o gioielli utili a togliere dai guai un parente, pronuncia il vero nome di battesimo del figlio o del nipote. Le altre notizie gli smaliziati truffatori riescono a carpirle senza difficoltà parlando con la vittima di turno, a dir poco spaesata per le notizie che le stanno dando. Pronta a consegnare tutto quello che ha per salvare figlio o nipote. In azione anche finti nipoti che cercano di estorcere soldi dicendo che passerà il corriere a riscuotere per un ordine che hanno fatto ma che non riescono a pagare. Ad un'anziana ternana con questa scusa hanno chiesto 3mila euro e per fortuna lei non ci è cascata. Diversi i colpi tentati ma andati a vuoto grazie a chi ha fiutato l'inganno. Le forze dell'ordine, impegnate da tempo in campagne mirate contro le truffe agli anziani, non si stancano di raccomandare di telefonare sempre prima ai propri familiari per accertarsi di quanto raccontato, di non aprire la porta di casa a sconosciuti e di non consegnare soldi e oggetti di valore. E poi l'appello a contattare subito il 112.