TERNI Torna il concorso letterario “Logo d’oro” organizzato dalla Pro Loco di Terni.

L’anno scorso la giuria selezionò più di trecento elaborati presentati da adulti, ragazzi e bambini delle scuole.

La scadenza per la consegna degli elaborati è il 31 maggio 2018 mentre la premiazione si terrà il 22 settembre a palazzo Gazzoli.

“Un grazie a tutti coloro che parteciperanno a questo nostro Premio letterario - dice Bruno Minelli, presidente della Pro Loco - dimostrando ancora una volta che l’amore per la lettura e la scrittura è un valore da preservare. Condividere i propri pensieri, attraverso la poesia o un semplice racconto, allevia i momenti particolarmente dolorosi e amplificano quelli più gioiosi. La Pro Loco, pur nelle difficoltà, continua a svolgere con impegno quelle attività più vicine a chi si sente isolato, agli anziani, ai giovani, ai bambini. Ma diventa sempre più difficile realizzare progetti che abbiano un fine culturale, sociale, turistico. La nostra resistenza nasce dal piacere di lavorare con persone che non pretendono altro che un contatto umano e una vera amicizia senza sovrastrutture e non animata da secondi fini. Mi auguro che la partecipazione sia ampia e possa coinvolgere diverse regioni e anche gli stranieri che vivono qui”.



Lunedì 16 Aprile 2018



