Si presenta in tribunale con un tirapugni, denunciato

I carabinieri della Stazione di Stroncone hanno deferito in stato di libertà, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un trentenne residente nell’amerino. Nella tarda mattinata di ieri, l’uomo è stato fermato all’ingresso del Tribunale di Terni dai militari in servizio di vigilanza alle aule giudiziarie in quanto notato con un tirapugni appeso alla cintura, che è stato posto in sequestro. Il giovane, peraltro gravato da precedenti, si è giustificato riferendo agli operanti che si trattava solo di un accessorio ornamentale del proprio abbigliamento.