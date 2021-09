Terni, Tira fuori la pistola dopo la lite per un sorpasso azzardato: denunciato un 70enne

Giovedì 9 Settembre 2021, 15:49

TERNI - Un sorpasso azzardato, un inseguimento e poi quella pistola che il 70enne ternano ha puntato contro i quattro operai che viaggiavano sul'auto.

L'uomo, che a casa aveva altre armi, è stato denunciato per minaccia aggravata, violenza privata e detenzione abusiva di armi.

E' accaduto sulla SS209 “Valnerina”, quasi all’altezza della cascata delle Marmore, quando un’autovettura con a bordo quattro operai edili in rientro dal cantiere presso cui avevano lavorato, effettuava un sorpasso ad un’altra vettura che marciava nella stessa direzione. Il sorpasso è statp ritenuto “azzardato” dal conducente della macchina superata che iniziava un breve inseguimento, risorpassando a sua volta la macchina con gli operai per poi costringerli ad arrestare la propria marcia in uno slargo sul margine della strada. Sceso dal mezzo l’uomo, un ternano 70enne, minacciava con una pistola i quattro operai. L’accesa discussione ha spinto il gruppo a decidere di risolvere la controversia presso il comando provinciale dei carabinieri di via Radice dove i cinque uomini si sono dati appuntamento. Giunti sotto la caserma, a seguito di una perquisizione veicolare, è stata rinvenuta l’arma, una pistola scacciacani priva del tappo rosso, fedele riproduzione di un’arma vera, che è stata sequestrata. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di riscontrare la presenza di altre armi, sul conto delle quali sono in corso accertamenti.