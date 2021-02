TERNI Una raccolta firme. Dei tifosi rossoverdi affinché Comune e Regione approvino i progetti del Presidente rossoverde Stefano Bandecchi per la realizzazione del nuovo stadio, che dovrebbe nascere sulle cenerei del Liberati, e di una clinica a metà tra servizio pubblico convenzionato e Privato. Il Presidente rossoverde ha annunciato che appena San Valentino presenterà in Comune – c’è la benedizione dell’assessore regionale Enrico Melasecche - lo studio di fattibilità del Progetto. I tifosi della Ternana sono in agitazione. Troppo bello e conveniente per la città il progetto del Patron rossoverde. «Un occasione da non lasciarci sfuggire – esordisce il Presidente del Centro coordinamento Ternana club Luciano Nevi – viviamo in un contesto storico molto difficile dove l’occupazione decresce e dove non ci sono più imprenditori in grado di investire cifre importanti sul nostro territorio, e allora ben vengano le grandi opportunità tipo quella che il Presidente ci sta mettendo sul piatto. Vista la fatiscenza del Liberati la nuova “casa” che nascerà per i tifosi sarà all’avanguardia e al passo con i tempi. Il Presidente ha grandi idee e sta dimostrando che è uno che non fa chiacchiere. Non si capisce proprio chi voglia ostacolare questo progetto che in definitiva ha solo l’intento di far fare il salto di qualità a una città che al momento non ha altre soluzioni e alternative occupazionali. Stiamo in rampa di lancio per una raccolta firma che non sarà riservata solo ai tifosi, ma che dovrà essere fatta propria dalla città intera e dalla Provincia». Stadio e clinica. Per quanto riguarda il primo si prevede la demolizione del vecchio che ormai cade a pezzi e la realizzazione - Sparirà la pista – di un nuovo impianto tutto coperto che, comunque, rimarrà di proprietà del Comune. La clinica, invece, potrà ospitare circa 200 pazienti, di cui la metà convenzionati con il servizio pubblico regionale. «A mio giudizio la raccolta firma è fondamentale per far capire a tutti, soprattutto alla Regione, quando noi ternani siamo stanchi di essere subalterni al capoluogo di Provincia – spiega Anacleto Petigliani, Presidente del club Rocca rossoverde – qualsiasi progetto imprenditoriale serio e concreto venga proposto da imprenditori locali o di fuori provincia deve essere preso in giusta considerazione per far si che il territorio si risollevi economicamente e moralmente, quindi pretendiamo che la Regione Umbria lo valuti tempestivamente e snellisca l’iter burocratico per consentire immediatamente l’inizio dei lavori». I tifosi sono tutti concordi. «Il progetto deve andare in porta – aggiunge Antonio Laudi, presidente del club rossoverde veterani Montoro – in quanto lo stadio cade a pezzi, quindi piuttosto di fare i soliti rattoppi ben venga l’idea del Presidente Bandecchi. Associato alla clinica, il Progetto Ternana, ci offre una possibilità in più anche sotto il profilo occupazionale e sanitario, quindi tutti uniti per l’obiettivo». Ma c’è anche chi mette una postilla. “Pur preferendo la sanità pubblica rispetto al privato, a mio avviso l’iniziativa del Presidente Bandecchi di costruire la clinica e lo stadio nuovo va assolutamente apprezzata – argomenta Alfredo Fratticcioli, un tifoso storico, uno del viale Brin – anche se è la politica che deve decidere in materia sanitaria».

