Domenica 9 Giugno 2024, 00:40

Terni -

L’occasione è senz’altro l’inaugurazione, sabato 15 giugno alle ore 19.15, della statua del Thyrus - 5 metri di altezza compreso il basamento, circa 10 tonnellate di acciaio, 441 lastre donate dall’Ast - che verrà collocata nella rotonda Filipponi, tra il fiume Nera e l’ingresso del polo museale Caos. Ma “Le giornate del drago” vogliono essere molto di più.

«Sono nate con l'idea di promuovere questo simbolo cittadino - spiega lo scultore Marco Diamanti presidente dell’associazione culturale Thyrus, che insieme ad Onirico e Jacopo Cardinali ha ideato la scultura - e di farlo diventare un appuntamento annuale, una vera e propria festività locale».

È proprio per questo che l’edizione zero è stata pensata come interazione tra i vari livelli della comunità ternana, non solo quello culturale, ma anche quello più popolare. Quindi conferenze, sport, convivialità, intrattenimento, arte e arte di strada.

«Quello che mi interessava è di non farla diventare una cosa per un circolo di persone ristretto, ma che si allargasse a tutta la città. Infatti abbiamo coinvolto tutte le associazioni sportive che riportano il simbolo del drago nel loro stemma poi, non avendo Terni un suo corteo storico, abbiamo chiamato le antiche municipalità - Rocca San Zenone, Torreorsina, Collescipoli - con i loro cortei storici creandone uno nostro con l'aggiunta del gruppo storico dei Banderari che farà da coordinatore e ci sarà anche la Banda di Cesi che è la banda ormai ufficiale di Terni».

Per quanto riguarda le conferenze il 12 giugno alle ore 16.15 nel chiostro della chiesa di San Pietro è in programma un incontro dal titolo “Le origini del Thyrus tra mito, storia ed immaginazione” organizzato dalla biblioteca comunale.

«La bct, con la responsabile Franca Nesta, si è inserita nel nostro programma in un secondo momento. Insieme abbiamo scelto un posto abbastanza particolare come il chiosto di San Pietro perché ci sembrava iconico, non sfruttato a dovere e poi si presta a questo connubio tra tra mitologia, arte e storia».

Il 14 giugno altra giornata di studi dedicata alla figura del drago e al rapporto di felice coesistenza fra la città, le acque e la scultura contemporanea: “To Make a Dragon”. Ricco il cartellone artistico.

«Davide Pompili, che è l'artista che sta decorando in pratica tutta Narni scalo, donerà a Bus Italia una sua opera ispirata in maniera ironica al drago di Terni. Un altro artista dell'associazione Thyrus realizzerà un’installazione a ponte Carrara, una serie di specchi che interagiscono con i riflessi dell'acqua del fiume. Leonardo Martellucci sarà protagonista di una performance di ballo mista ad action painting».

Non mancheranno poi interventi di pittori, scultori, musica dal vivo e momenti dedicati ai bambini con il trucco, la poesia e la scrittura creativa. Insomma una «manifestazione verticale» con tanti eventi per celebrare il simbolo della città. «Questa è un'opera voluta dal popolo, per la cui realizzazione si è costituita una rete cittadina vastissima, hanno partecipato oltre quaranta sponsor, quindi una scultura della città donata a se stessa che per me è anche una sorta di esperimento sociale: voglio vedere quanto attecchisce questo monumento nell'immaginario della nostra comunità. Io mi auguro che possa diventare uno dei simboli di Terni».