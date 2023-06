Giovedì 1 Giugno 2023, 08:07

TERNI - Il terrore va in scena nel pomeriggio al Camposcuola.

Un bimbo di 11 anni si sta allenando insieme agli altri giovanissimi atleti quando viene attaccato e morso da un rettile.

Il piccolo, che è stato subito soccorso dagli allenatori della società di atletica e poi dall’ambulanza del 118, è stato trasportato in ospedale.

Gli accertamenti che sono stati svolti al “Santa Maria” hanno escluso la presenza di veleno nel sangue ma il bimbo è stato comunque ricoverato e dovrà restare in osservazione per 48 ore.

La vicenda ha destato profonda impressione in quanti si sono trovati ad assistere a una scena che non dimenticheranno facilmente. Chi frequenta il Camposcuola è abituato a incontrare i topi tra l’erba alta ma stavolta la scena è ben più grave di quello che si poteva immaginare.

L’11enne è arrivato al Camposcuola per l’allenamento di atletica.

Prima di entrare in palestra il gruppo di giovanissimi atleti ha fatto il solito giro di campo di corsa per riscaldarsi.

All’improvviso le urla del piccolo ternano spezzano il silenzio e vengono udite a parecchi metri di distanza.

Sulla sua gamba si è attorcigliato un lungo rettile scuro. Il bimbo si divincola, corre e alla fine riesce ad allontanarlo non senza difficoltà. Indossa la tuta, è comprensibilmente sotto choc, ma nessuno pensa che quel rettile possa aver raggiunto la carne.

Ma non è così perché all’altezza della tibia ci sono i due piccoli fori del morso di quel rettile che a prima vista sembra una vipera. E dopo qualche minuto la zona della gamba attaccata dall’animale ha un vistoso ematoma.

Gli allenatori soccorrono il bimbo e chiamano il 118. Gli operatori arrivano in pochi minuti e l’ambulanza lo porta in ospedale a sirene spiegate.

Viene subito allertato il centro antiveleni e il bambino viene sottoposto alle analisi di rito per accertare l’eventuale presenza di veleno nel sangue.

Un’ipotesi che per fortuna a tarda sera verrà esclusa.

Questo però non basta per dimettere l’11enne. I sanitari decidono di ricoverarlo nel reparto di pediatria, dove resterà in osservazione per altre 48 ore.

La società di atletica ha segnalato tempestivamente l’assurdo incidente al custode del Camposcuola. Che è stato subito chiuso e che questa mattina sarà oggetto di un accurato sopralluogo.

A dare la notizia di un incidente a dir poco singolare nella struttura sportiva a ridosso della Passeggiata il sindaco, Stefano Bandecchi, che in quei minuti era a palazzo Spada per la nomina della nuova giunta.

«Ho dato già disposizione per andare tagliare l’erba al Camposcuola dove oggi un bimbo è stato morso da una vipera, e andare subito a vedere i bagni della Passeggiata» ha detto Bandecchi sul suo profilo instagram.

L’incidente in una struttura sportiva dove l’erba è da tempo molto alta. E dove spesso chi si allena è costretto a incrociare i topi che passeggiano indisturbati per il Camposcuola. Dopo l’incidente che ha scosso atleti e allenatori, del rettile che ha morso l’11enne nessuna traccia.