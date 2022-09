Il ricorso al Tar è arrivato ieri l'altro. E la prima conseguenza è stata lo sfogo social di patron Bandecchi: «A Terni ci verremo solo per giocare». Tradotto, il progetto di Ternanello, che stava per decollare, finisce nel congelatore, almeno per il momento, anzi rischia di sfumare per sempre. «La società rossoverde non intende proseguire a queste condizoni», è l'indiscrezione raccolta dal Messaggero. Altra traduzione, non si può fare un investimento milionario, circa 15 milioni, come quello di Ternanello con un ricorso al Tar che pende sulla testa degli investitori. «Non le farebbe nessuno, tantomeno uno come patron Bandecchi», chiosa una fonte vicina al presidente della Ternana. Nel mirino dei ricorrenti è finita la variante al Prg (Piano regolatorer) approvata dal Consiglio comunale per separare il comparto urbanistico di Villa Palma. Separazione del comparto che era stata pensata per agevolare i lavori, ma che ora torna indietro come un boomerang.