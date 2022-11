Lunedì 28 Novembre 2022, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 08:58

Esclude il ritorno, anche se ci tiene a sottolineare che «a Terni torno sempre volentieri: ogni volta chemi chiamano». Solo che ieri a chiamare l’ex presidente della Ternana, Stefano Ranucci, non è stato il patron, anche se «ci sentiamo tutti i giorni con Bandecchi». Il ritorno a Terni dell’ex presidente Ranucci è dovuto, ufficialmente, per motivi sportivi, ma non quelli legati alla Ternana che uno può essere tentato di immaginare in unmomento così delicato come quello che sta vivendo la società rossoverde, alle prese con uno scossone post esonero arrivato come un fulmine a ciel sereno. Piuttosto alla passione per il padel. «Sono stato invitato all’Happy Village per partecipare a un torneo amatoriale che alla fine ho pure vinto in coppia con l’amico Riccardo Parca», spiega Ranucci le ragioni del suo ritorno a Terni. Una passione il padel così forte che lo spinge fino a Terni per un semplice torneo amatoriale? Difficile da credere, anche in considerazione dell’indiscrezione raccolta dal Messaggero secondo la quale l’esonero di Lucarelli è solo il primo atto di una rivoluzione che il patron pare abbia in mente di attuare. Non è da escludere anche un ruolo dell'ex presidente in vista della campagna elettorale che patron Bandecchi si appresta a mettere in campo per la candidatura a sindaco di Terni con Alternativa Popolare. Con Ranucci che potrebbe prendere il controllo della Ternana come presidente durante la campagna elettorale fatta da Bandecchi candidato e non dal Bandecchi patron della Ternana