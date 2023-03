Evento annullato. L'incontro tra il candidato sindaco di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, e i giovani non si terrà più, al contrario di quanto annunciato questa mattina dagli organizzatori. «L'evento per ora è annullato a causa di indisponibilità del presidente, visto l'impegno con la Ternana nello stesso giorno», spiega Cristian Crispo, coordinatore giovani di Alternativa Popolare. L'incontro era stato fissato per il 19 marzo alle 14 al Garden, con tanto di invito a partecipare e con la possibilità di ritirare un biglietto gratis per vedere la partita Ternana Bari. Ma per il momento non se ne farà nulla.