TERNI Ha tentato una rapina in una gioielleria di via Di Vittorio armato di un teser, ma è stato messo in fuga dalla titolare e dalla commessa che sono però rimaste ferite. Nel parapiglia il rapinatore si è tolto il passamontagna ed è stato così ripreso dal sistema di videosorveglianza. E' stato identificato ed ora è ricercato dalla polizia. Si tratta di un noto pregiudicato ternano con numerosi precedenti alle spalle. L'episodio è accaduto intorno alle 11 di ieri mattina quando l'uomo è entrato nella goielleria Paccara che si trova a fianco del supermercato Superconti. Ha subito puntato il teser alla testa della titolare che è stata colpita la testa e che ha reagito. Il rapinatore, in evidente stato confusionale, ha poi ferito anche la commessa alla schiena con una scaria elettrica. Per poi darsi alla fuga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA