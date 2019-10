Un uomo ha tentato di suicidarsi impiccandosi con una corda appesa sotto al ponte in via Lucania a Terni. L'intervento tempestivo della volante, però, ha salvato la vita all'uomo. Gli agenti della Volante, infatti, sono intervenuti e hanno tagliato la corda: l'uomo ha fatto un volo di pochi metri ed è finito nel greto di un torrente quasi asciutto. Pochi minuti dopo è intervenuto anche il 118 che l'ha rianimato e portato in ospedale. Non si conoscono ancora le cause del gesto nè l'identità dell'uomo. © RIPRODUZIONE RISERVATA