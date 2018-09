La demolizione della Telfer ormai è questione di giorni. Tempo di programmare il complicato intervento di rimozione della passerella metallica dell'ex stabilimento elettrochimico di Papigno, poi Terni dirà addio all'antico manufatto di archeologia industriale. Nell'immediato il nodo da sciogliere è un altro: la chisura della strada statale Valnerina. Lo stop ai mezzi di circolazione appare inevitabile viste le complicate manovre che dovranno essere messe in atto per rimuovere la Telfer. L'ultimo sopralluogo fatto questa mattina dall'ingegnere strutturista Francesco Ansuini per conto del Comune di Terni conferma quanto già sostenuto più volte anche dall'ex assessore ai lavori pubblici Stefano Bucari, ovvero che la Telfer va demolita perché potrebbe cadere da un momento all'altro. Applicare il provvedimento di chiusura al traffico spetterà al Comune di Terni. Per pochi metri di differenza, infatti, la competenza passa dalla Provincia a Palazzo Spada.



RIVOLUZIONE DELLA VIABILITA' I percorsi alternativi per le auto ci sono, ma per i mezzi pesanti si tratta di strade non percorribili. Una delle strade alternative è quella che prevede il passaggio per la Forca di Arrone, o per la strada di San Liberatore , quella che da Collestatte passa per Parco Batteria prima di scendere verso Terni in direzione di Prisciano. In entrambi i casi si tratta di percorsi che i mezzi pesanti non potranno seguire. L'unica alternativa per i Tir e la Terni-Rieti.